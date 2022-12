Das Kontrollgremium der Commerzbank: In der Frankfurter Finanzwelt war es die Personalie des Jahres: Der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann soll Helmut Gottschalk an der Spitze des Commerzbank-Aufsichtsrates ablösen. Nach außen hin verkaufte die Bank das als persönlichen Erfolg von Gottschalk, der sich frühzeitig um einen Nachfolger gekümmert habe. Doch hinter den Kulissen verlief der Übergang wohl nicht ganz so nahtlos, wie unsere Kollegin Katharina Slodczyk in ihren Recherchen erfahren hat. Gottschalk habe lange Zeit versucht, sich wie ein Klimaaktivist an seinen Arbeitsplatz zu kleben, berichteten ihr Insider. Die Details hinter dem Wechsel, erfahren Sie hier .