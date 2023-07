"Inspirierend" ist ein Etikett, das ziemlich inflationär verklebt wird. Die Unternehmensgeschichte, die das Ehepaar Amy und Ben Wright in unserem Harvard Business manager erzählt, sollte wirklich jeder kennen. Die Wrights haben vier Kinder, ihre beiden jüngsten, Bitty und Beau, wurden mit dem Downsyndrom geboren. 2016 gründeten sie ein Café, in dem fast nur Menschen mit Behinderung arbeiten. Ganz ausdrücklich sollen sie das Gesicht des Unternehmens prägen – "eine Menschenrechtsbewegung, getarnt als Coffeeshop" ist das Motto. Den Wrights ging es um viel mehr als nur ein kleines Freiwilligenprojekt. Sie haben ihr Café "Bitty & Beau's" gezielt zu einem skalierbaren Geschäftsmodell ausgebaut. Heute ist es eine Franchisekette mit 23 Filialen und insgesamt gut 400 Beschäftigten. Mag sein, dass so etwas in Amerika einfacher geht. Aber warum eigentlich?