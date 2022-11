Seit Tagen versetzt die Pleite der Handelsplattform FTX den Markt für Kryptowährungen in Turbulenzen. Das Gesicht des Skandals ist jenes von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, einem jungen Mathematiker und Lockenkopf, der binnen Kurzem zum Kryptokönig aufstieg und nun ein milliardengroßes Loch hinterließ. Doch es gibt noch andere Protagonisten in diesem Anlegerdrama. Zum Beispiel Caroline Ellison. Die 28-Jährige lernte "SBF" bereits an der Wall Street kennen, ging mit ihm auf die Bahamas und stieg zur CEO des zum Konglomerat gehörenden Hedgefonds Alameda Research auf. Damit hatte Ellison maßgeblichen Anteil an der Milliarden-Jonglage mit Kundengeldern. Wer also ist die Frau, die für so viel Unruhe an den Finanzmärkten sorgte? Kollege Kai Lange stellt Sie Ihnen vor.