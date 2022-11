Wie BYD den deutschen Markt für Elektroautos attackiert: Noch in diesem Jahr will die chinesische Elektroauto-Marke BYD den deutschen Markt entern. Dabei gilt: keine halben Sachen! Der Hersteller schweigt eisern zu seinen Verkaufszielen, unser Kollege Christoph Seyerlein hat sie trotzdem herausbekommen. Schon 2026 wollen die Chinesen eine sechsstellige Zahl an Autos in Deutschland verkaufen, alles elektrisch. Zur Einordnung: 2021 wurden in Deutschland über alle Marken 356.000 E-Autos zugelassen. Fazit: Sollten sich die Träume von Build Your Dreams erfüllen, werden sich andere umsehen müssen.