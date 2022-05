Gier der Chefs : Nicolai Tangen , Chef des norwegischen Staatsfonds, hat zum Widerstand gegen überhöhte Managergehälter aufgerufen. Aktionäre müssten sich gegen Führungskräfte wehren, die mittelmäßige Leistung abliefern und dafür ungerechtfertigt hohe Gehaltspakete kassieren. Seine Marktmacht will der Fonds nun verstärkt auf Hauptversammlungen nutzen . Bei Intel und Apple verweigerte das Fonds-Management bereits die Entlastung der Vorstände. In Norwegens Pensionsfonds fließen die Einnahmen des Landes aus der Förderung von Öl und Gas. Er hat aktuell einen Marktwert von rund 1,2 Billionen Euro und ist damit der größte Staatsfonds der Welt.

Die Robo-Trucks kommen: Es gibt zu wenig Fernfahrer in Deutschland, und es werden immer weniger. Das Start-up Fernride verspricht Abhilfe: Die Gründer von der TU München wollen Lkws per Teleoperation vom Bürostuhl aus steuern, so ähnlich wie im Renn-Simulator. Bis Mitte des Jahrzehnts sollen die autonomen Lkws auf Autobahnen rollen. Fernride kooperiert bereits mit etablierten Autozulieferern wie MAN, Knorr Bremse, Leoni und Bosch. Jetzt steigen auch Topmanager aus der Autoindustrie in das Start-up ein. Auf unserer Website finden Sie heute die Details.