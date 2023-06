In den Beratungskonzernen herrscht höchste Betriebsamkeit. Ukraine-Krieg, China-Skepsis, der Wandel zum Digitalen, Klimafragen und steigende Finanzierungskosten sorgen für steigenden Beratungsbedarf.

Selbst Skandale scheinen da zur Nebensache zu werden: Obwohl zwei Journalisten der "New York Times" im vergangenen Jahr mit dem "Schwarzbuch McKinsey" (Orginaltitel: "When McKinsey Comes to Town") eine Skandalchronik der Topberater veröffentlichten, lag Marktführer McKinsey in der Studie von Fink und Knoblach ausgerechnet bei der Kundenzufriedenheit vorn. "Aus dem Ausland höre ich schon, dass die vergangenen Skandale Auswirkungen haben", so Fink im Gespräch mit meinem Kollegen Dietmar Student. "Aber in Deutschland scheint die Marke unkaputtbar."