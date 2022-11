Uniper mit Rekordverlust: Der deutsche Gasimporteur Uniper hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Nettoverlust von knapp 40 Milliarden Euro eingefahren. Es ist der größte Verlust in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Uniper soll verstaatlicht werden. Da der Energiekonzern wegen Putins Gas-Lieferstopp kein Gas mehr aus Russland beziehen kann, muss er am Markt teuren Ersatz beschaffen, um seine Lieferverpflichtungen in Deutschland zu erfüllen.