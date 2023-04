Götterdämmerung: Wir bleiben in der Autoindustrie. Auf der Automesse in Shanghai wird einmal mehr deutlich, wie weit chinesische Hersteller Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bereits hinter sich gelassen haben. In puncto Design, Technologie und Preis laufen BYD, Nio und Co. den deutschen Anbietern den Rang ab, meint Kearney-Autochef Christian Malorny im Interview mit meinen Kollegen Michael Freitag und Christoph Seyerlein. Das ist offenbar auch im Topmanagement der deutschen Autobauer angekommen: Von einer regelrechten "Alarmstimmung" unter Volkswagens Topmanagern berichtet unser Kollege Claas Tatje, der seit Tagen aus Shanghai berichtet, in einer neuen Folge unseres Podcasts "Das Thema". Alarmiert waren mit Sicherheit heute auch die Führungskräfte von BMW und der Tochter Mini: Die Verteilung von Eiscreme an ihrem Messestand sorgte für einen ordentlichen Shitstorm in den sozialen Netzwerken.