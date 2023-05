Anregungen für Ihr Geld: Der Dax hat jüngst ein Allzeithoch erreicht, aber die Skepsis bei vielen Anlageprofis wächst. Die Weltkonjunktur läuft mau, das erhoffte China-Comeback zeigt Schwächen, und in Deutschland stehen die Zeichen sogar wieder auf Rezession. Wird es also Zeit, die Börsenparty zu verlassen, oder ist es in manchen Ecken doch noch spannend? Mein Kollege Christoph Rottwilm hat die Branchen ausgemacht, in denen es noch Aktien mit Aufholpotenzial gibt. Natürlich hat es jeweils gute Gründe, dass diese Titel zuletzt so zurückfielen. Die weit abgeschlagenen Immobilienaktien etwa leiden unter dem Zinsanstieg. Womöglich sind sie aber auch schon überverkauft. Für Langfristanleger könnte das eine Einstiegschance sein.