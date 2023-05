Gewalttat bei Mercedes: Im Mercedes-Werk in Sindelfingen hat am Donnerstagmorgen ein 53-jähriger Mann zwei Kollegen erschossen. Die Schüsse in der Halle fielen bei laufender Produktion. Mitarbeitende des Werksschutzes konnten den Tatverdächtigen noch in der Halle überwältigen und übergaben ihn anschließend der Polizei. Der Mann sowie die beiden jeweils 44 Jahre alten Opfer waren Mitarbeiter eines externen Dienstleisters. Ein mögliches Motiv werde noch ermisttelt. Das Unternehmen zeigte sich bestürzt. "Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen haben uns zutiefst geschockt", sagte ein Sprecher am Donnerstag. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort."