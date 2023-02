Doch in der Bundesregierung und in vielen deutschen Chefetagen ist man hoch besorgt über das Gesetz, das im vergangenen Sommer beschlossen wurde. Die milliardenschweren Subventionen und Steuergutschriften sind nämlich an die Bedingung gekoppelt, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Deutschland und andere EU-Staaten fürchten durch den Klimaschutz made in USA von einem ihrer wichtigsten Absatzmärkte gedrängt zu werden.