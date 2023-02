Als am Mittwochabend bekannt wurde, dass Bayer-Chef Werner Baumann durch den Amerikaner Bill Anderson ersetzt werden soll, waren in Medien schnell verschiedene Erläuterungen darüber zu lesen, was der Chefwechsel für den Dax-Konzern zu bedeuten habe. Tenor: Der erfahrene Pharmamanager Anderson könnte aktivistischen Investoren liefern, was diese schon lange von Bayer fordern, nämlich die Aufspaltung des Konzerns, dessen Einzelteile mehr wert seien als das Gesamte.