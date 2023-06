Das Playbook aktivistischer Investoren geht so: Schwachstellen in einem Unternehmen identifizieren, möglichst laut Kritik am Management üben, Veränderungen fordern – und mit dem Manöver selbst Geld verdienen, üblicherweise über eine passende Position am Aktienmarkt. Seit diesem Freitag gibt es einen neuen Fall: Der Londoner Investor Petrus Advisers knöpft sich die österreichische Bawag-Bank vor. In einem Schreiben sprechen die Petrus-Partner Klaus Umek und Till Hufnagel einiges an, das aufhorchen lässt. Sie glauben Risse im Geschäftsmodell zu erkennen – und werfen dem Management vor, sich auf Kosten der Kunden und Aktionäre zu bereichern. Seit dem Börsengang habe die Truppe sich mehr als 200 Millionen Euro ausgezahlt. Besonders im Fokus: Bawag-Chef Anas Abuzaakouk, einer der Topverdiener in der europäischen Bankenszene, mit einem Jahressalär von zuletzt 9,4 Millionen Euro plus mehr als eine Million Aktien der Bank. Laut Petrus ist allein das mehr als die Gesamtvergütung ganzer Führungsteams europäischer Rivalen. Insgesamt listet der Investor sieben "Red Flags" auf – und wettet, kein Wunder, auf fallende Kurse.