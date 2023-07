Es könnte alles so schön sein für den weltgrößten Chemiekonzern BASF: Im Kampf gegen den Klimawandel und für eine saubere Energieversorgung ist es allgemeiner Konsens, dass Mobilität am besten auf Strom basiert. Dafür werden Batterien benötigt, für die Batterien werden Rohstoffe benötigt und einige davon, sogenannte Kathodenmaterialien, produziert im großen Stil – genau: BASF. CEO Martin Brudermüller strebt die europäische Marktführerschaft an, ein Werk dafür hat er vor wenigen Wochen in der Lausitz eingeweiht. Ein weiteres steht im finnischen Harjavalta, wo BASF Hand in Hand mit dem russischen Minenkonzern Norilsk Nickel auf besonders effiziente Weise Vorprodukte herstellen will.