Der weltgrößte Chemiekonzern BASF gilt nicht als Unternehmen, in dessen Managementgremien die Fetzen fliegen. Der Vorstand des Dax-Werts aus Ludwigshafen spricht gemeinhin mit einer Stimme, der Aufsichtsrat entscheidet in aller Ruhe über Personalfragen. Umso ungewöhnlicher sind die Vorgänge, die das Unternehmen dieser Tage erschüttern. Das geplante Großinvestment in China entzweit die Leitungsebene. BASF-Chef Martin Brudermüller will in Zhanjiang für rund zehn Milliarden Euro einen Verbundstandort errichten, bereits den zweiten in China. Mit diesem "Megaprojekt" will er BASF profitabler und grüner machen. Zweifler in der eigenen Führungsetage fürchten jedoch, der CEO liefere den Traditionskonzern damit endgültig an ein Regime aus, das für seine westlichen Wirtschafts-Partner immer unberechenbarer geworden ist.