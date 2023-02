Wer sein Geld im vergangenen Jahr in Techaktien investiert hatte, benötigt starke Nerven: Die Zinswende in den USA und Europa belastete vor allem jene Unternehmen, die üppige Gewinne erst in ferner Techzukunft versprachen. Im Gegenzug haussierten angesichts der Energiekrise Titel der Old Economy. Doch das ist womöglich erst der Anfang eines Superzyklus in der Rohstoffwirtschaft, wie mein Kollege Christian Schütte recherchiert hat. Angesichts der grünen Transformation wird die Nachfrage nach Rohstoffen wie Kupfer oder Lithium in den nächsten Jahren massiv zunehmen, doch der Ausbau des Angebots hinkt hinterher. Die Folge: Die Preise könnten nach Einschätzung von Marktbeobachtern deutlich anziehen. Wie groß Glencore-Chef Gary Nagle die Kupferlücke einschätzt, welches Wachstum Goldman-Sachs-Experte Jeffrey Curie erwartet und was China mit alldem zu tun hat, erfahren Sie in unserer ausführlichen Analyse: "Warum die Zeichen auf Rohstoffrallye stehen".