Wir leben in einer Zeit der Zumutungen, resümiert unser Kolumnist Henrik Müller – und kaum jemand dürfte ihm da widersprechen wollen: Steigende Preise für Lebensmittel und anderen Alltagsbedarf, explodierende Energiekosten, dazu dauernd schlechte Nachrichten über Kriege und Krankheiten zehren nicht nur an den Nerven, sondern gehen auch an die finanzielle Substanz vieler Haushalte. Und ein Ende der Misere ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Nach Ansicht Müllers stehen wir vor einer Phase heftiger gesellschaftlicher Verteilungskämpfe. Die Frage, um die es dabei geht, lautet: Wer trägt am Ende wirklich die Kosten für die aktuelle Krise? Entschieden wird dieses Ringen vor allem in Lohnverhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Doch Müller hat auch eine gute Botschaft: Die Beschäftigten haben in diesem Disput eine deutlich bessere Verhandlungsposition als in früheren Zeiten.