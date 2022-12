Ein Jahresrückblick in Grafiken: Inflation, Energiekrise, Talfahrt an der Börse – wohl kaum ein anderes Jahr war von so vielen Extremen geprägt. Und wohl ebenso selten gab es ein Jahr, in dem eine breite Öffentlichkeit so gebannt auf Statistiken, Kurven und Diagramme geschaut hat. Unsere Kolleginnen Marleen Gründel und Anna Driftschröer haben sich daher an einen besonderen Jahresrückblick gewagt: Sehen Sie hier das Jahr 2022 in Grafiken.