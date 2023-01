Liebe Leserin, lieber Leser,

an pessimistischen Ausblicken auf das neue Jahr mangelt es dieser Tage nicht. Besonders für Anlegerinnen und Anleger stellt sich die Frage: Was tun? Bei Banken gibt es zwar wieder Zinsen fürs Tagesgeld, bei einer Inflation von rund 9 Prozent ist das aber ein sicheres Verlustgeschäft. Und an den Börsen herrscht – trotz einer erstaunlich erfolgreichen ersten Handelswoche – Eiszeit. Die Notenbanken entziehen dem Aktienmarkt Geld, viele Unternehmen schalten auf Sparkurs um. Die Frage lautet: Droht nach dem miesen Jahr 2022 ein noch mieseres Jahr 2023 an der Börse?