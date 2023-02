Eine gewagte Vision. Zwar herrscht er nach wie vor über Europas größtes Radaublatt, doch die "Bild" hat vor allem ihre wirtschaftliche Kraft verloren; von der "Welt" ganz zu schweigen. Döpfner sieht Springers Zukunft daher in den USA, bei den digitalen Marken Politico und Business Insider. Auf dem Weg dahin will er die Job- und Immobilienportale, die augenblicklich für das Gros der Springer-Profite sorgen, an die Börse bringen und mit den Milliardenerlösen die Co-Eigner des Verlags – den Finanzinvestor KKR – herauskaufen. Intern kursieren bereits Fabelzahlen. Am Ende, das wissen alle, könnte auch Springer selbst wieder an die Börse zurückkehren. Und zwar in den USA. Als Wall-Street-Firma. Dann würde Döpfner Seite an Seite mit dem Hochadel der Medienaristokratie stehen, neben Rupert Murdoch oder Michael Bloomberg.