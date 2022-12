Einmal mehr pumpt Sono Motors seine Fans an, um das Solarauto Sion näher an die Serienproduktion zu bringen. Und das, obwohl selbst die eigenen Investoren wegen des Autos skeptisch sind. Kann man ein solches Hochrisikoinvestment noch verantworten? Wir haben bei Co-Gründer Jona Christians (29) und Finanzchef Torsten Kiedel (44) nachgefragt und über Planungsfehler, Finanzierungsrisiken und Scamming-Vorwürfe gesprochen.

Kurz vor Weihnachten ist der vielbeachtete chinesische Autohersteller BYD endgültig in Deutschland angekommen. In Köln hat die Autohandelsgruppe Senger den ersten Concept Store der Marke eröffnet.

Das Start-up Vay arbeitet an einem Tür-zu-Tür-Service für Elektroautos. Das Besondere: Das Auto rollt ganz ohne Fahrerin oder Fahrer. Die Steuerung übernimmt stattdessen ein Telefahrer. In Hamburg darf Vay nun mit Testfahrten ohne Sicherheitspersonal an Bord starten.