Neue Chefin für Under Armour: Nicht nur Adidas und Puma, sondern auch der kränkelnde US-Sportartikelhersteller Under Armour starten mit neuer Führung ins neue Jahr. Stephanie Linnartz, bislang Chefin der Hotelkette Marriott, soll bei Under Armour vor allem digitale Strategien und Kundenbindung voranbringen. Diese Themen beschäftigen auch den neuen Adidas-Chef Björn Gulden, der den glücklosen Kasper Rorsted ersetzt. Und bei Puma will der neue CEO Arne Freundt dafür sorgen, dass in und um Herzogenaurach wieder die Freude am Sport zurückkehrt. Das klingt nach guten Vorsätzen für 2023.

FTX-Gründer an die USA ausgeliefert: Die Bahamas haben den Gründer der implodierten Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, nach seiner Festnahme in die USA ausgeliefert. In Begleitung von FBI Beamten landete er am späten Mittwochabend in New York. Bei einer Verurteilung drohen im mehr als 100 Jahre Haft. Seine ehemaligen Geschäftspartner Caroline Ellison und Gary Wang haben sich bereits des Betruges schuldig bekannt – und sich den Ermittlern als Zeugen angeboten.

Biontech liefert nach China: Erstmals haben die Impfstoffentwickler ihre Covid-Vakzine auf nach China schicken dürfen. Obwohl die Gründer bereits vor dem Pakt mit dem US-Multi Pfizer eine Kooperation mit dem chinesischen Partner Fosun Pharma geschlossen hatten, war der Markt stets verschlossen. Nun sind die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech in China eingetroffen – allerdings nur 11.500 Stück. Und nur für deutsche Staatsangehörige in China.