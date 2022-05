Share Now geht an Stellantis: BMW und Mercedes-Benz wollen ihre gemeinsame Carsharing-Tochter Share Now an den französisch-italienischen Autokonzern Stellantis verkaufen. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, die Zustimmung der Kartellbehörden steht allerdings noch aus. Die beiden deutschen Autobauer wollen sich nun auf den Ausbau ihres gemeinsamen E-Auto-Ladedienstes Charge Now und ihre Mobilitäts-App Free Now konzentrieren. Sie bietet bislang Zugriff auf 180.000 Fahrzeuge sowie E-Scooter, E-Bikes, Chauffeur-Autos und Taxis in über 150 Städten.