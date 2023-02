14 Jahre in Folge war der VW Golf das meistverkaufte Auto in Europa. Überhaupt kam es in den letzten 32 Jahren ganze zwei Mal vor, dass der Golf nicht ganz oben stand. 2022 verdrängten ihn gleich vier andere Modelle : Peugeot 208, Dacia Sandero, VW T-Roc und Fiat 500. Trost spendet die gehypte KI ChatGPT . Sie lobt den Golf als "ein sehr beliebtes Auto"; die achte Generation verkaufe sich nicht "wesentlich schlechter" als die siebte.

Deepdrive der Woche: Smarte Franken

Nürnberg hat das smarteste Mobilitätskonzept in Deutschland. Parken, ÖPNV, multimodale Angebote – keiner Stadt gelinge ein besserer Mix als der Großstadt in Mittelfranken, finden PwC und Bitkom . Deutschlandweit herrsche immenser Nachholbedarf. Nur 11 der 81 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dürfen sich - was den Verkehr angeht - als "Smart City" bezeichnen. Noch mieser sieht es in kleineren Städten aus. Wer soll's richten? "Besonders gefordert sind die kommunalen Verkehrsunternehmen", meint PwC-Experte Gabriel Flore.