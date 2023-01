Indiens Tourismusbehörde wirbt seit Jahren mit dem Slogan "Incredible India". Nahezu unglaublich mutet auch ein Geschäft an, das Siemens Mobility von der staatlichen indischen Eisenbahn an Land gezogen hat: 1200 Elektro-Loks für drei Milliarden Euro – der größte Lokauftrag der Siemens-Geschichte.

Didi kann in China wieder durchstarten. Vor anderthalb Jahren hatten Behörden dem Fahrdienstleister untersagt, neue Nutzer zu registrieren, nachdem Didi einen Börsengang in den USA angeschoben hatte. Jetzt ist das Verbot aufgehoben .

"Cycling is more powerful than ever", schreibt Scott Maguire, CEO des Fahrradherstellers Specialized, in einer Pressemitteilung . Doch nur eine Zeile darunter schaltet Maguire in einen anderen Gang: Aus Transformationsgründen müssen acht Prozent der Belegschaft gehen.