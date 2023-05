Nächste Preisaktion: Tesla-Chef Elon Musk rühmt sich, nie einen Cent in das Marketing des Elektroautoherstellers investiert zu haben. Die Autos verkauften sich auch so. Nun legt eine Pressemitteilung allerdings den Schluss nahe: Ganz von allein wird Tesla seine Fahrzeuge doch nicht mehr los. Nachdem Tesla die Preise seiner Autos zuletzt bereits mehrfach gesenkt hat, legt die Marke jetzt eine "Innovationsprämie" für Flottenfahrzeuge auf. Warum sich die Indizien, dass Tesla unter Überkapazitäten leidet, auch an anderer Stelle verdichten , beschreibt mein Kollege Christoph Seyerlein.

Rekord-Kahlschlag: Vodafones neue Konzernchefin Margherita Della Valle will eine etwas andere Firmengeschichte schreiben: Die Managerin kündigte den bisher größten Jobabbau in der Firmenhistorie an. In den kommenden drei Jahren sollen weltweit 11.000 Stellen gestrichen werden. Damit würde jeder zehnte Beschäftigte seinen Job verlieren. Della Valle rechtfertigt ihren Kurs mit den sinkenden Einnahmen und Gewinnen: "Unsere Leistungen waren nicht gut genug", sagte die Chefin. Vodafone-Aktien brachen an der Londoner Börse um knapp 5 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor rund einem halben Jahr.