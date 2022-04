Top-Thema: Das sind Audis Formel-1-Pläne

Seit Monaten laufen die Gespräche, und die Formel-1-Träume von Audi-Chef Markus Duesmann (52) wirkten zwischenzeitlich abgefahren wie ein Satz Slicks in der Schlussrunde. Doch der Frust ist verflogen, an diesem Donnerstag schon könnte der Konzern-Aufsichtsrat von Volkswagen das Go erteilen. Duesmann bietet viel Geld für McLaren, das nach Ferrari erfolgreichste Formel-1-Team aller Zeiten. Er will ein Drittel des Rennstalls und die Mehrheit an der hochdefizitären Luxusautoschmiede. Noch sind nicht alle Schikanen umkurvt. Aber am Ende des Milliardenpokers, so schreiben meine Kollegen Michael Freitag und Margret Hucko nach Gesprächen mit vielen Insidern, wird McLaren höchstwahrscheinlich die nächste Marke im VW-Reich werden. Und das ist – Audis McLaren-Plan für die Formel 1 .