Knochenjob – der China-Vorstand, der Volkswagen retten will: Es gibt hoch bezahlte Traumjobs, Jobs mit hohem Absturzrisiko (siehe oben), und hoch bezahlte Knochenjobs. Die meisten jungen Menschen, die in diesen Tagen ihr Abitur feiern, haben klare Vorstellungen von den Traumjobs: KI-Trainer ("Prompter"), Arzt (für Privatpatienten), Pilot (Lufthansa), Influencer (oder irgendwas mit "Star"). Wer dagegen etwas über lukrative Knochenjobs erfahren will, sollte die Geschichte von VW-Vorstand Ralf Brandstätter lesen. Brandstätter, seit 30 Jahren bei VW, soll als China-Chef VW retten. Nun hat der VW-Konzern eine Menge toughe Jobs zu vergeben (wie gesagt: siehe oben), aber Brandstätters Job gilt als der härteste. An China hängt die Zukunft von Volkswagen, und die Lage dort ist alarmierend. Mein Kollege Claas Tatje hat den aktuell wichtigsten Manager des Konzerns begleitet, hat ihn in Wolfsburg getroffen, in Shanghai und auch in Peking hat er mit ihm gesprochen: Sein Porträt ist bester Lesestoff für Menschen, die Extremsituationen lieben (und alle, die wissen wollen, wie eine Führungskraft mit Extremsituationen umgeht).