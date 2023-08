In Deutschland technisch überlegene Produkte entwickeln und sie dann höchst auskömmlich im Rest der Welt verkaufen: Dieses Geschäftsmodell der deutschen Industrie hat jahrzehntelang bestens funktioniert, doch so leicht ist es nicht mehr. Wie dramatisch sich die Verhältnisse verändert haben, zeigen als Paradebeispiel die China-Pläne der Volkswagen-Tochter Audi.

Technik aus Deutschland – das war gestern. Audi ("Vorsprung durch Technik") plant eine Revolution: Schon 2025 könnte in China der erste von drei neuen elektrischen Audis in den Verkauf gehen, der dann voller chinesischer (!) Technik steckt. Die Autos sollen zudem auf einer Gemeinschaftsarchitektur des chinesischen Partners Saic und des Techriesen Alibaba aufgesetzt werden – und womöglich zwar als "Audi", aber ohne vier Ringe vermarktet werden. Der neue Teamgeist entspringt dabei purer Not, wie mein Kollege Michael Freitag recherchiert hat: "So schnell könnten wir das niemals allein", sagt ein Audi-Topmann. Das Beispiel zeigt, wie rasch deutsche Konzerne ihren Rückstand bei Digitalisierung und Elektromobilität reduzieren müssen. "Ansonsten haben wir in China verloren", wird Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume zitiert. Alles über Audis alarmierende China-Charta lesen Sie hier.