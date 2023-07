Als Jeep das Modell Avenger in Deutschland, Frankreich und Großbritannien lediglich mit Batterieantrieb auf den Markt brachte, sollte das der Startschuss für eine reinelektrische Zukunft der Marke sein. 2030 will Jeep nur noch Elektroautos anbieten. Ob es dabei bleibt? Eine erste kleine Kehrtwende legt die Stellantis-Tochter schon einmal hin: Den Avenger gibt es in den drei genannten Märkten jetzt auch als Benziner . In Ländern mit überschaubarer Ladeinfrastruktur wie Italien oder Spanien war die Verbrennerversion bereits verfügbar. In der Folge entstand ein Importmarkt für das Modell, an dem Jeep nicht mitverdiente. Dann vielleicht doch gleich den Wrangler, den meine Kollegin Margret Hucko kürzlich testete?