Der Absturz von Tupperware: Von den legendären Tupperpartys erzählen heute vornehmlich unsere Mütter oder Großmütter. Vertreterinnen des Unternehmens versuchten damals, Hausfrauen in deren eigenen vier Wänden von den Vorteilen der kleinen Frischhaltedosen zu überzeugen. Heute steht die 1946 in den USA gegründete Firma Tupperware vor dem Aus. Die einstige Kultmarke hat den Zeitenwandel und die Digitalisierung verschlafen, wie meine Kollegin Anna Driftschröer analysiert hat. Was sich aus dem Absturz lernen lässt und warum andere Direktvertriebe wie etwa Vorwerk erfolgreicher sind – hier geht es zum großen Tupper-Seufzer.

Die Künstliche Intelligenz (KI): Haben Sie Chatbots wie ChatGPT oder Bard schon einmal ausprobiert? Es ist faszinierend, wie schnell und in welchem Umfang die "virtuellen Assistenten" – so schlägt es die KI vor, wenn man sie nach einem Synonym für Chatroboter fragt – reagieren. Schon jetzt ist klar, dass die KI-Schöpfungen unsere Zivilisationsgeschichte in eine neue Richtung lenken werden. Wie die KI die Art unseres Wirtschaftens verändern wird und ob die wachsende Dominanz von Microsoft und Google überhaupt noch zu stoppen ist, darum geht es heute in einer neuen Folge unseres Podcasts "Das Thema". Klicken müssen Sie – noch – allerdings selbst.