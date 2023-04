Wenn sich aggressive Investoren wie Elliott oder Cerberus ein Unternehmen in Deutschland vorknöpfen, so schalten sie nicht selten einen hiesigen Dienstleister ein, der ihren Forderungen Nachdruck verleiht: die Firma 7Square mit Sitz in einer Dachgeschosswohnung im Frankfurter Westend. Dahinter stehen Thomas Schweppe und Natalie Hayday, zwei ehemalige Goldman-Sachs-Banker, die heute ihr Geld damit verdienen, Textnachrichten und Briefe in Dax-Vorstandsetagen zu senden, inklusive der Forderungen, die ihre Auftraggeber an die Manager der Unternehmen haben. Fresenius-CEO Michael Sen, der frühere Thyssenkrupp-Chefkontrolleur Ulrich Lehner, die ehemaligen Commerzbank-Köpfe Martin Zielke und Stefan Schmittmann – sie alle und viele mehr bekamen es bereits mit Schweppe und Hayday zu tun. Mein Kollege Dietmar Palan hat sich deren Arbeitsalltag angeschaut. Seine Geschichte gibt spannende Einblicke in das Geschäft der Störenfriede im Reich der Dax-Fürsten .