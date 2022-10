Fifty-fifty zwischen Büro und Homeoffice funktioniert am besten. Seit der Coronapandemie wissen wir: Homeoffice ist für viele Berufe möglich und kann Unternehmen zahlreiche Vorteile bringen. Mit dem Ende vieler Pandemiemaßnahmen würden viele Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden am liebsten wieder täglich im Büro sehen. Das ist allerdings keine gute Idee, haben jetzt vier Wissenschaftler in der ersten groß angelegten Studie zum Thema herausgefunden. Ergebnis: Wer hybrid arbeitet, ist zufriedener und arbeitet effizienter als die Kolleginnen und Kollegen, die nur zuhause oder nur im Büro arbeiten. Fifty-fifty eben.

Wie man ein Milliarden-Start-up baut. Personio, N26, Celonis, Trade Republic, Enpal und so weiter – mehr als 30 Milliarden-Start-ups gibt es inzwischen in Deutschland. Wie haben die Gründerteams es geschafft, ihre Firmen so wertvoll zu machen? Das hat die Unternehmensberatung McKinsey in einer Studie analysiert, die manager magazin exklusiv vorliegt. Ergebnis: Fünf Faktoren sind wesentlich für den Erfolg. Welche das sind, lesen Sie hier.