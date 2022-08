Alexander Junge dürfte der Ausblick gefallen. Er ist Vorstand beim Tankstellenkonzern Aral und arbeitet dort am Ausbau des Ladenetzes auf den Tankstellen des Unternehmens, in das Aral hohe Millionenbeträge investiert. 900 sogenannte Ultraschnellladepunkte betreibt Aral gegenwärtig in Deutschland, so Junge. Bis Jahresende sollen es bereits 1500 sein. Wie Aral dabei vorgeht und warum der Konzern der staatlichen Subventionierung des Ladenetzausbaus kritisch gegenübersteht, erläuterte der Manager in einem Interview, das Sie heute auf manager-magazin.de finden .