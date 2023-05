Was haben der Techriese Apple und der FC Bayern gemeinsam? Beide krallen sich seit Jahren an der Spitze fest und dominieren die jeweilige Liga. Beide machen sich angesichts aktueller Schwächen Sorgen, wie sie ihre Dominanz in Zukunft sichern können. Doch im Gegensatz zur geschassten Bayern-Spitze hat Apple-Chef Tim Cook (62) bereits einen konkreten Plan, um dauerhaft an der Spitze zu bleiben. Und selbst ist er absolut unumstritten: Cook gilt als erfolgreichster Manager unserer Zeit, größer sogar als Hoeneß-Rummenigge-Hainer.

Er hat Apple zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht, akut aber hat er zwei Probleme: Apple ist extrem abhängig von China. Und was noch schwerer wiegt: Microsoft, das Borussia Dortmund der Techwelt, hängt mit seiner KI-Anwendung ChatGPT Apples Siri um Längen ab. Um sein Gewinnbollwerk in Zeiten der künstlichen Intelligenz gegenüber Microsoft und Alphabet zu verteidigen, muss sich Cook etwas einfallen lassen.

Den Abwehrkampf hat er bereits begonnen. Im Juni wird Apple eine neue Datenbrille vorstellen: Ähnlich wie bei der Apple Watch rechnet Cook nicht mit dem schnellen Erfolg, wie mein Kollege Jonas Rest in seinem Inside-Report über Apples Zukunftsstrategie berichtet. Entscheidend ist, mit dem Mixed-Reality-Headset die Hardware für das KI-Zeitalter rechtzeitig zu platzieren – und damit Apples berühmtes Schwungrad aus steigenden Nutzer-, App- und Entwicklerzahlen in Gang zu halten. Bis dahin bleibt das iPhone die Gewinnmaschine der Apple-Welt – und ist Cooks größte Hoffnung auch für eigene KI-Ambitionen, schreibt Kollege Rest in unserer mm-Titelstory. Sollte Cooks Kalkül aufgehen, wäre Apple auch in den kommenden Jahren unbesiegbar – ganz so, wie es sich Oli Kahn für den FCB gewünscht hat.