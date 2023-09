Die Großen der Welt kämpfen wieder um den Mond. Russlands Sonde ist jüngst abgestürzt, Indiens Gerät dagegen triumphal gelandet. China und die USA planen permanente Mondbasen. In Deutschland erinnern sich nur noch die Älteren an Apollo-Missionen im Schwarz-Weiß-TV; die aktuellen Topthemen sind rein irdischer Natur. Doch auch hierzulande gibt es vielversprechende Start-ups, die im neuen Rennen um die Monderoberung mitmischen wollen. Mein Kollege Michael Machatschke hat die Pioniere besucht und stellt Faszinierendes vor: Hightechunternehmen, die etwa an einem einfachen Rover als "Volkswagen" für das Fortkommen im Lunarstaub arbeiten. An Vor-Ort-Baustoffen aus Mondgestein. Oder an Bergbau im All. Eine Leseempfehlung für alle, die einen frischen Blick auf den Standort suchen.