Drucksituation: Die deutsche Autoindustrie muss auf ihren größten Auslandsmärkten kämpfen. In China hat Volkswagen 2022 die Marktführerschaft an BYD verloren. Und in den USA können E-Autos von BMW und VW keine Prämien aus dem IRA-Subventionsprogramm erhalten, zeigt eine neue Liste der US-Regierung. Die Gegenoffensive läuft: Mit dem Modell ID.4 will VW sich doch noch für die US-Prämien qualifizieren. Und auf der Automesse in Shanghai zeigt der Konzern jetzt seinen neuen Hoffnungsträger, den Elektro-Passat ID.7.