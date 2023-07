Wer im Job vorankommen will, schafft es in der Regel nicht im Alleingang – mindestens so wichtig wie Persönlichkeit, Talente und Qualifikationen sind Kontakte und Beziehungen. Nachdem meine Kollegin Eva Buchhorn Ihnen kürzlich bereits ausführlich die wichtigsten Netzwerkkreise der deutschen Wirtschaft vorgestellt hat , folgen heute die Erfahrungen und Tipps eines ausgewiesenen Netzwerkprofis: Christian Kullmann, Vorstandschef des Chemiekonzerns Evonik, schaffte es in rund 20 Jahren vom Unternehmenssprecher bis zum CEO. Im Interview mit meinem Kollegen Dietmar Student erzählt er, wie er Beziehungen knüpft und pflegt, wie der Austausch zwischen Konzernchefs auf internationaler Ebene zum Teil sogar hilft, politische Probleme zu lösen, und was aus dem guten alten Rhein-Ruhr-Klüngel geworden ist. Lesenswert ist das Gespräch aber nicht nur inhaltlich: Kollege Student verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren bei mm in den Ruhestand, Kullmann war sein letzter Interviewpartner. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie bei der Lektüre noch ein wenig mehr heitere Gelassenheit bemerken als üblich .