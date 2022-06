Zinswende kommt : Mit der Entscheidung für eine baldige Erhöhung des Leitzinses hat die Europäische Zentralbank heute das Ende der jahrelangen extrem lockeren Geldpolitik eingeläutet. Der Zentralbankrat entschied auf einer Sitzung in Amsterdam, noch im Juli den Leitzinssatz um 25 Basispunkte anzuheben . Eine weitere Zinserhöhung könnte im September folgen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte auch das Ende der milliardenschweren Anleihekäufe an. Der deutsche Leitindex Dax rutschte deutlich ins Minus - Anleger reagierten verschreckt auf die erhöhte Inflationsprognose der EZB.

Twitter gibt klein bei: Im Streit um potenzielle Fake-Accounts bei dem Kurznachrichtendienst hat Tesla -CEO Elon Musk einen Etappensieg errungen . Twitter soll innerhalb der nächsten drei Wochen Informationen zu der Frage liefern, wie viele seiner Nutzerkonten in Wahrheit automatisiert laufen. Das Social-Media-Unternehmen muss sich einer Anordnung des Generalstaatsanwalts von Texas beugen, der als Musk-Unterstützer gilt. Musk will Twitter kaufen, macht seine Übernahme inzwischen aber von der Aufklärung der Fake-Accounts abhängig - möglicherweise, um den Kaufpreis zu drücken.

Weniger Ferien-Flüge: Weil immer noch Personal fehlt, werden Lufthansa und ihre Tochter Eurowings allein im Juli über 1000 Flüge aus dem Programm nehmen. Die Streichungen bei Lufthansa betreffen die Wochentage Freitag, Samstag und Sonntag. Betroffen sind insbesondere Flüge innerhalb Deutschlands und in Europa an den Drehkreuzen Frankfurt und München. In der Pandemie haben sich viele Beschäftigte andere Jobs gesucht. Sie fehlen nun in der Passagierkontrolle, in der Flugzeugabfertigung, aber auch in der Kabine.