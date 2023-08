Am langen Ende des US-Bondmarkts knistert es. Die Zinsen langfristiger US-Staatsanleihen stiegen in dieser Woche rasant. Der Zehnjahreszins steuerte auf den höchsten Stand seit 15 Jahren zu, gab zuletzt dann aber wieder etwas nach. Höhere Zinsen belasten Börsen und Wirtschaftsaktivität. Warren Buffett sah zuletzt Kaufkurse: Er hat am Montag zehn Milliarden Dollar in US-Treasuries investiert.