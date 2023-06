Willkommen in der "Mixed Reality"! Sie lesen diesen Text auf einem digitalen Endgerät, er befindet sich in einem virtuellen Raum. Aber wenn Sie jetzt einmal – bitte nur kurz – nach links oder rechts schauen, sehen Sie dort auch die wirkliche Wirklichkeit. Eine Verschmelzung der beiden Räume ist, wie Sie gemerkt haben, in unserer Technik noch nicht vorgesehen.