So entsteht echter Teamgeist: Haben Sie das EM-Finale der Frauenfußballerinnen gesehen? Dann waren Sie in guter Gesellschaft. Fast 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben gestern Abend bei der unglücklichen Niederlage der Deutschen (inklusive des nicht gegebenen Handelfmeters) gegen die Engländerinnen mitgefiebert. Noch nie zuvor hat ein Frauenfußballspiel in Deutschland so viele Menschen vor den Fernseher (respektive das digitale Endgerät) gelockt. Ein wesentlicher Grund für die neue Begeisterung der Deutschen für Frauenfußball: das mitreißende deutsche Team, das sich gemeinsam mit Leidenschaft und Engagement ins Finale gekämpft hat. Wie schaffen es Führungskräfte, dass auch ihre Teams so für die gemeinsame Sache brennen? Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Harvard Business manager wissen es.