Volkswagen steigt ins Fahrradleasing ein und setzt sich ehrgeizige Ziele: Bis 2030 wollen die Wolfsburger die Nummer eins in Europa sein und eine Million Räder im Bestand haben, hieß es am Rande der IAA Mobility . Dabei helfen soll Pon , VW-Importeur und einer der weltgrößten Fahrradhersteller.

Mit Satellitensystemen von Amazon will der Mobilfunker Vodafone die Netzabdeckung in Europa und Afrika ausweiten. Amazon will 2024 erste Testkunden mit Internet aus dem All versorgen. Zum Jahr 2026 soll dann die Hälfte der 3236 Satelliten in der Umlaufbahn sein.