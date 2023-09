Die Tops und Flops der IAA in München: Wenige Autos, viele Chinesen, massive Proteste: Die IAA Mobility in München steht im Zeichen des Wandels in der Automobilbranche. Wer schlägt sich gut vor Ort und wer fällt ab? Fünf Redakteurinnen und Redakteure des manager magazins waren in den vergangenen Tagen auf der Messe unterwegs. Hier teilen sie ihre wichtigsten Eindrücke.