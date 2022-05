So funktionieren Android Auto und Apple Carplay

Die Funktionsweisen sind für Android- und Apple-Geräte nahezu identisch. Wichtig ist, dass Sie vorab bereits eine Verbindung zwischen ihrem Smartphone und ihrem Fahrzeug hergestellt haben. Danach müssen Sie auf dem Bildschirm Ihres Fahrzeugs in den entsprechenden Bereich für Apps wechseln. Nun können Sie entweder über ihr Fahrzeug oder über die manager-App Audio-Inhalte wie Podcasts und vertonte Artikel aus dem Magazin abspielen. Selbstverständlich können Sie auch Ihre Playlist abspielen. Oder einfach an der Stelle weiterhören, an der Sie vor dem Einsteigen in ihren Wagen aufgehört hatten.

Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr Wagen Android Auto und Apple Carplay unterstützt. Auf welche Modelle das zutrifft, können Sie hier für Android Auto und hier für Apple Carplay nachlesen.