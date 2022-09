Wer an die Musikvideos der Hip-Hop-Kombo Run DMC aus den 1980er-Jahren zurückdenkt, erinnert sich vermutlich auch an die Schuhe, die die Rapper in der Regel getragen haben: Es waren Sneaker von Adidas. Damals entstand eine Verbindung, die bis heute Bestand hat. Sportartikelhersteller und andere Markenartikler suchen die Nähe zur Hip-Hop-Szene, um auf dem Wege ein junges Publikum zu begeistern. Neben Adidas gehen auch Nike und Puma sowie Red Bull, Coca-Cola, Rolex und viele andere diesen Weg. Doch wer hat dabei den größten Erfolg? Darüber gibt eine Studie der Beratungsagentur The Ambition Auskunft, über die Kollege Lukas Heiny exklusiv berichten kann. So viel sei verraten: Adidas ist im Hip-Hop-Ranking auch heute noch mit an der Spitze – auch wenn sich der Konzern momentan mit dem US-Rapper Kanye West wenig vorteilhaft per Social Media zofft.