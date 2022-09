Volkswagen und andere traditionelle Hersteller haben in den vergangenen Jahren erkannt: Wer in der Autobranche in Zukunft Erfolg haben will, muss sich neuen Technologien öffnen, vielleicht gar selbst zum Tech-Unternehmen mutieren. Doch wird das reichen? Die Autobauer stehen unter gewaltigem Druck, und der kommt nicht etwa von der etablierten Konkurrenz, sondern von US-Konzernen wie Tesla, Apple oder Google.