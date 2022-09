Oliver Blume (54) trommelt zum Antritt als Volkswagenchef gerade die wichtigsten Konzernführungskräfte in Lissabon zusammen. Eine seiner ersten Amtshandlungen: Der zuletzt arg aufgeblähte Vorstand wird verkleinert, Murat Aksel (50) und Hildegard Wortmann (55) sollen ihre Positionen verlieren, berichten mehrere Beteiligte. Und Blume selbst? Übernimmt neben Konzern und Porsche AG auch die Verantwortung für Entwicklung und die Software-Tochter Cariad. Der Mann traut sich was zu .

Herbert Diess (63) ist in Portugal nicht mehr dabei, nach den "besten sieben Jahren meines Berufslebens" feierte er am Dienstagabend in Wolfsburg seinen Ausstand . Keine Lust auf die Party hatten dem Vernehmen nach VW-Personalvorstand Gunnar Kilian (47) und die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo (47).