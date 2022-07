Wenn es darum geht, der Weltwirtschaft den Puls zu fühlen, geht der deutsche Blick meist als erstes in die USA. Seit bekannt wurde, dass die US-Wirtschaft das zweite Quartal in Folge geschrumpft ist, herrscht Aufregung. Das hässliche R-Wort macht die Runde: Schlittert Amerika, schlittert der gesamte Westen in die Rezession? US-Finanzministerin Janet Yellen wiegelt ab: Sie verweist auf den stabilen Arbeitsmarkt und das Ausbleiben von Unternehmenspleiten. In einer Mitteilung von US-Präsident Joe Biden taucht das R-Wort nicht einmal auf.

Auf unserer Website erläutern wir heute die Gründe der amerikanischen Coolness. Eine wichtige Rolle dabei spielt ein kaum bekanntes Expertengremium: Das National Bureau of Economic Research, das sich wie ein Leichenbeschauer bei der Autopsie in eine Fülle von Kriterien vertieft und erst rückwirkend festlegt, ob ein Abschwung als Rezession zu deuten ist. Erfahrungsgemäß regen sich die Damen und Herren bei zwei schwachen Quartalen in Folge noch nicht auf. Sie haben - Stichwort Weltfinanzkrise - schon viel Schlimmeres gesehen.