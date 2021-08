Tragischer Held: 100 Millionen Bäume wollte das Projekt "Plant for the Planet" von Gründer Felix Finkbeiner pflanzen, doch nach einer Überflutung dürften fast alle Setzlinge verloren sein. Nun findet sich das Projekt in einer "großen Umstrukturierung".

Foto: Daniel Berehulak / MAPS